SKY, Spurs: Romero in pole, Milenkovic piano b

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Tottenham è ancora in trattativa per Cristian Romero, ma ancora tra le due società non è stato trovato l'accordo decisivo. Si sta trattando sulla base di 55 milioni di euro e il difensore dell'Atalanta continua ad essere la priorità per gli Spurs. Sullo sfondo rimangono aperte le piste, come piano B, di Zouma, Tomyasu e Milenkovic, valutato 15 milioni di euro.

Tottenham still in negotiation for Cristian Romero but no agreement yet on €55m fee - he’s the priority. 100%. ️ #THFC



Plan B: open talks to sign 3 different defenders with same amount. Tomiyasu [€18m], Milenkovic [€15m] and Zouma [€25m].



Caleta-Car, NOT even an option.