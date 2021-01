Spunta un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport alla Fiorentina sarebbe stato proposto Marko Arnautovic, ex Inter, attualmente in forza allo Shanghai SIPG. Il calciatore vuole andare via dalla Cina e la Fiorentina monitora la situazione. Questa operazione dipenderà molto anche dal futuro di Kouame.