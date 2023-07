SKY, Parisi-Fiorentina, chiusura vicina: il punto

FirenzeViola.it

Aggiornamenti da Sky Sport sulla questione Fabiano Parisi. Nel pomeriggio ci sarà un nuovo contatto tra Empoli e Fiorentina per trovare l'intesa totale anche riguardo i bonus dell'operazione. Venerdì le parti avevano trovato la base d'intesa sulla cifra del trasferimento: 10 milioni di euro. Sempre più Fiorentina, dunque, per Fabiano Parisi: la trattativa per il laterale - si legge - è ormai al traguardo.