SKY, Drago chiusura con lo Spezia adesso è vicina

Sembra ormai essersi sciolto l'intreccio per quanto riguarda le porte di Spezia e Lazio. Sbloccate, e ormai in dirittura d'arrivo, le trattative che vedono il passaggio di Dragowski dalla Fiorentina allo Spezia, e di Provedel, proprio dai liguri, alla Lazio. Come ricorda Gianlucadimarzio.com, per sostituire l'italiano, lo Spezia ha scelto Dragowski. Il polacco, solo 7 presenze in Serie A la scorsa stagione, nella quale Italiano spesso gli ha preferito Terracciano, lascia la Fiorentina, nella quale era arrivato nel 2016, dopo 86 partite totali con la maglia viola: una trattativa sbloccata stamattina, e ormai in dirittura d'arrivo, che permetterà così al polacco di diventare il nuovo portiere dello Spezia