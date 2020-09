SKY, Fatta per Paquetá al Lione. Pezzella-Milenkovic...

È fatta per il trasferimento di Lucas Paqueta al Lione. Come riporta Sky Sport, il trequartista brasiliano cercato in passato anche dalla Fiorentina passerà ai francesi a titolo definitivo. Così il Milan avrà in entrata i soldi per tentare l'assalto ad un difensore centrale, con il viola Pezzella in cima alla lista, così come Milenkovic.

Lione e Milan, riporta 'RMC Sport', hanno chiuso l'accordo grazie a un'offerta dell'OL da 20 milioni di euro