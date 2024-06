SKY, Continuano i contatti per Vitor Roque: il punto

FirenzeViola.it

La Fiorentina continua a muoversi sul calciomercato per creare il nuovo ciclo viola con Raffaele Palladino. Secondo quanto riporta Sky Sport in questi giorni ci sono stati ancora contatti tra i viola e il Barcellona per Vitor Roque, attaccante classe 2005. La Fiorentina, però, farebbe l'operazione solo se il Barcellona aprisse alla formula del prestito, magari con un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. I blaugrana, per ora, preferirebbero cederlo a titolo definitivo.