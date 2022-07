ROCK&GOL, Mandrake e Koko-holiday per Firenze

Classico appuntamento del sabato mattina con la rubrica ironica de La Nazione "Rock&Gol" a cura di Benedetto Ferrara. Ecco una delle parti più particolari del suo articolo odierno: "Mandragora in inglese si dice Mandrake. E questo fa ben sperare. Kokorin si dice Holiday, e la cosa fa riflettere, ma in siberiano stretto significa «stupire», e a noi questa versione è quella che piace di più, perché sarà un suo gol decisivo a farci scoprire un bomber che aveva solo bisogno di un anno e mezzo per ambientarsi nella città del Rinascimento e ritrovare se stesso. Ora abbiamo Jovic, uno che era forte per davvero ma al Real non ha avuto fortuna e d’altra parte se hai davanti Benzema più che di fortuna hai bisogno di un miracolo. E per quelli c’è Italiano, l’allenatore che, da quando ha rinnovato il contratto, ci fa dormire sereni e funziona più della melatonina. Nel frattempo sono arrivate le maglie nuove. Poco da dire e, per fortuna, niente polemiche. Sono maglie, punto. Su quella bianca c’è la V come previsto, quella viola è un classico contemporaneo. Solo quella da riscaldamento sembra un quadro di Pollock venuto male".