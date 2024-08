RELEVO, ACF-Genoa, passi avanti per Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportano i colleghi di Relevo, la Fiorentina avrebbe fatto dei passi avanti per Albert Gudmundsson. L'attaccante del Genoa, già cercato insistentemente nel mercato di gennaio, è tornato nel mirino dei viola a seguito dei forti interessi per Nico Gonzalez. Tant'è è che il club di Commisso avrebbe contatti costanti col Grifone, di nuovo, per l'islandese. Mentre filtra ottimismo tra tutte le parti in causa. L'intento del Genoa è di chiudere l'operazione con un trasferimento a titolo definitivo.