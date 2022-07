OLÉ, Passarella ha una malattia neurodegenerativa

Brutte notizie dal Sudamerica. Come riportato dal portale argentino Olé, l'ex difensore della Fiorentina Daniel Passarella sarebbe affetto da una malattia neurodegenerativa simile alla SLA che con frequenza crescente, all’età di 69 anni, gli fa perdere il suo posto nel tempo e nello spazio. Stando al quotidiano, Passarella esce poco di casa e solo in macchina, il rischio è infatti quello di dimenticare la via di casa o perdere l’orientamento. Bruttissime notizie, per un campione che ha lasciato un segno e un ricordo indelebile anche in maglia viola.