MIHA, Vorrei più dialogo con gli arbitri. Devono...

Sinisa Mihajlovic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli parlando anche di arbitri. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Sono anche stati squalificati 4 allenatori. Se tu squalifichi contemporaneamente Mourinho e Spalletti qualcuno sicuro è scontento. Io ho fiducia negli arbitri, spero ci sia più collaborazione anche da parte degli allenatori. Noi non siamo ragazzini, noi dobbiamo avere la possibilità di confrontarci anche con gli arbitri. Io faccio sempre l''esempio di Orsato perché con lui si può parlare, discutere, perché capisce. Anche gli arbitri devono provare a capire il nostro stato d'animo. Quello che ha detto Gasperini è giusto: devono metterci la faccia. Alla fine del primo tempo della partita contro il Milan, ho chiesto a Valeri il perché dell'espulsione di Soumaoro. Lui al ritorno dagli spogliatoi mi ha detto di aver guardato l'azione e che Krunic sarebbe arrivato sulla palla. Se la sua percezione è quella, è giusto che si comporti di conseguenza, ma serve il confronto in modo da capire le scelte".