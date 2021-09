LA NACION, Rosso a Nico: la reazione in Argentina

Nico Gonzalez è stato espulso ieri sera contro l'Inter, commettendo un'ingenuità che potrebbe costargli caro anche in vista delle prossime giornate. La notizia è ovviamente circolata anche in Argentina dove La Nacion ha aperto la sua edizione con il rosso rimediato dall'esterno viola. Il giornale ha poi spiegato come in patria ci sia attesa per capire quale sarà l'entità della squalifica a cui andrà incontro Nico Gonzalez, ma, con molta probabilità, si tratterà di più di una giornata. L'ex Stoccarda, tra le altre cose, è atteso a breve in Nazionale per le sfide con Paraguay, Uruguay e Perù.