DAZN, Si va verso il rinvio di Fiorentina-Inter

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attimi di grande terrore al Franchi, dove al 17' minuto circa Edoardo Bove ha avuto un malore. Partita momentaneamente sospesa anche se, come detto ai microfoni di Dazn Luca Marelli si va verso il rinvio. In questi casi la regola è la seguente: si riprenderà dal minuto e dal punteggio in cui la gara è stata sospesa con una rimessa laterale per i viola.