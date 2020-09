CORRIERE MEZZOGIORNO, Idea Duncan per il Napoli

Per completare l’organico il Napoli lavora su un rinforzo a centrocampo. Senza cessioni importanti, potrebbe arrivare solo un colpo low-cost. Si tratta con l’Inter per il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di Vecino, ma il club nerazzurro ne vorrebbe 18 e insiste per l’obbligo condizionato dal numero di presenze. Il Corriere del Mezzogiorno però riporta di un’altra ipotesi in prestito in Italia che potrebbe portare ad Alfred Duncan della Fiorentina se in maglia viola dovesse arrivare Torreira. C’è poi la soluzione Midtsjo dell’Az Alkmaar ma servirebbe un investimento di 8-9 milioni per l’acquisto a titolo definitivo.