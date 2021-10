CASTRO, Si gode Venezia in attesa del... Venezia

In attesa di capire se Gaetano Castrovilli potrà tornare a disposizione di Vincenzo Italiano già per la trasferta del 18 ottobre a Venezia (a metà della prossima settimana è prevista una visita che dirà se il giocatore potrà tornare ad allenarsi in gruppo), il numero 10 viola ha scelto di godersi i due giorni liberi concessi dal tecnico alla Fiorentina proprio a... Venezia.

Come documentato dalla mezzala sul suo profilo Instagram, il giocatore assieme alla bella fidanzata Rachele, ha optato per la Laguna per trascorrere il weekend e la giornata di domani, che tutta la squadra avrà libera. Ecco la foto pubblicata da Castrovilli, che assieme al suo inseparabile cane si gode una gira in motoscafo: