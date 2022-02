AS, Il Real Madrid vuole riavere Odriozola a fine anno

Arrivano novità direttamente dalla Spagna sul possibile futuro di Alvaro Odriozola, non esattamente confortanti per i tifosi della Fiorentina. Secondo quanto riferisce AS, infatti, nonostante la volontà dei viola di trattare con il Real Madrid per un riscatto dal prestito, i piani di questi ultimi sembrano altri: riportarlo alla base, per esempio, visto che Carvajal, Vazquez e Nacho, i tre che si sono alternati a destra, non stanno brillando.