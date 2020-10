1926, Estranei all'organizzazione della manifestazione

Tramite la propria pagina Facebook, il gruppo Unonoveduesei della tifoseria organizzata della Fiorentina in Curva Fiesole, ha pubblicato un comunicato per precisare di non aver preso parte all'organizzazione della manifestazione che si terrà stasera nel centro di Firenze per protestare contro la gestione dell'emergenza Coronavirus: "Visto il continuo tam tam su social, giornali e televisioni che ricondurrebbero l’organizzazione della manifestazione di stasera agli ”ULTRAS” crediamo sia giusto fare chiarezza. NOI NON ABBIAMO ORGANIZZATO ALCUNCHE’ e non saremo presenti in piazza come gruppo. Questo non significa che non siamo vicini alle persone in difficolta in questo momento difficile, noi stessi lo siamo e che in futuro ci potremmo riservare la decisione di scendere in piazza al fianco di chi lotta per la sua sopravvivenza. Ribadiamo che ognuno è libero di manifestare come meglio crede e di fare le sue scelte. Ma non sulla nostra pelle. Unonoveduesei Firenze".

Di seguito il post in questione uscito sulla pagina Fuori dal Coro: