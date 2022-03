HICKEY (SKY), Parlato col mister, dobbiamo migliorare

"Abbiamo parlato tra di noi nello spogliatoio e con il mister, dobbiamo credere in noi ed essere coraggiosi in campo". Così Aaron Hickey, che nel pre-partita di Fiorentina-Bologna, ha parlato a Skysport del momento dei rossoblù. Il terzino scozzese ha poi continuato: "Sì, è vero. Ho segnato qualche gol questa stagione ma devo tenere i piedi per terra. Ho bisogno di continuare a lavorare per migliorare".