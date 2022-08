HELLAS VERONA, Perso Barak si rinforza con Hien 

Un colpo importante per l'Hellas Verona che, persi pezzi pregiati (il prossimo è Antonin Barak, domattina le visite con la Fiorentina), si rinforza con un difensore che aveva pretendenti pesanti in giro per l'Europa. Si tratta di Isak Hien che arriva dal Djurgardens in Svezia per poco più di 3 milioni di euro più bonus. Contratto di 4 stagioni al giocatore: tutto definito e concorrenti che hanno già desistito nella corsa a Hien, atteso in serata oggi in Italia. Lo riporta TMW.