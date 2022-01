INDISCREZIONI DI FV BENASSI, A EMPOLI IN PRESTITO: ECCO LA FORMULA Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... NOTIZIE DI FV COMMISSO, IMPAZIENTE: ASPETTA RISPOSTA DA DV9 A dieci giorni dal termine del calciomercato si fa sempre più acceso il caso Vlahovic. Commisso, raccontato da chi gli sta vicino, sembra impaziente e non vuole più sottostare alle regole imposte dall'entourage di Vlahovic con cui i rapporti sono ancora... A dieci giorni dal termine del calciomercato si fa sempre più acceso il caso Vlahovic. Commisso, raccontato da chi gli sta vicino, sembra impaziente e non vuole più sottostare alle regole imposte dall'entourage di Vlahovic con cui i rapporti sono ancora... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi