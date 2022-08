HEARTS, L'episodio di ieri: oggetti sul portiere Gordon

Nella serata di ieri gli Hearts of Midlothian prossimi avversari della Fiorentina in Conference League hanno dovuto abbandonare il sogno Europa League: fatale agli scozzesi la doppia sconfitta contro lo Zurigo di Gnonto (subentrato all'intervallo), anche se Oltremanica c'è chi recrimina per via di un episodio avvenuto nel finale di partita, quando il portiere Craig Gordon (in foto, storico numero uno della nazionale scozzese) è stato colpito da un oggetto scagliato dal settore ospiti. Lo Scottish Sun riporta anche qualche dichiarazione del giocatore: "Non so cosa, ma qualcosa mi ha colpito alla nuca. Sono cose che capitano, anche se non dovrebbero succedere...". Da capire adesso se l'UEFA prenderà qualche contromisura in merito all'accaduto.