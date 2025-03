Harder si racconta: "Sogno di guadagnarmi la fiducia della prima squadra"

vedi letture

Jonas Harder, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Radio Serie A, parlando del suo ruolo e della sua esperienza: "Mi considero un centrocampista versatile, capace di adattarmi a vari ruoli. La mia caratteristica principale è la dinamicità. Ultimamente gioco in un centrocampo a due, ma mi trovo a mio agio anche in una mediana a tre. Ho un ottimo rapporto con Galloppa, che mi offre sempre molti consigli e ci confrontiamo ogni giorno."

Sull'esordio con la prima squadra, Harder ha raccontato: "È successo in Conference League e ci ho messo qualche minuto per realizzare ciò che stava accadendo. I miei compagni mi hanno dato un grandissimo supporto, e io cercavo di farmi dare la palla per superare l'emozione e entrare subito in partita. Mi alleno spesso con la prima squadra e ogni volta cerco di mettermi in evidenza per guadagnarmi la fiducia del mister e dei miei compagni."