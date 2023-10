HALL OF FAME, Torna il 21/11 dedicata ad Astori: le info

FirenzeViola.it

Il Museo Fiorentina presenterà la decima edizione della "Hall of Fame Viola", dedicata alla celebrazione dei Protagonisti della storia della Fiorentina, alla quale parteciperanno le Glorie della Storia Viola e le più importanti Autorità Sportive e Cittadine.

L'evento si svolgerà presso l'Auditorium "Cosimo Ridolfi" di Intesa Sanpaolo, in Via Carlo Magno 7 a Firenze Martedì 21 novembre 2023 alle ore 20:30.

In questa edizione verrà assegnata anche la seconda edizione dello speciale premio “Bandiera del Calcio DA13” dedicato alla memoria del grande Davide Astori e conferito al capitano di un’altra squadra italiana che abbia vestito anche la maglia Azzurra, rappresentando sempre con la sua condotta, un esempio di qualità morali e valori sportivi.

La manifestazione si svolge con il patrocinio di: CONI, FIGC, Lega Calcio Serie A, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze.