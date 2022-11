GUERRINI, Simpatizzo i viola ma tifo Sampdoria

Giovanni Guerrini, ex difensore di Fiorentina e Sampdoria, parla al Secolo XIX delle sue esperienze con le due squadre, domani protagonista della sfida del Ferraris: "Sono un simpatizzante della Fiorentina, per riconoscenza, mi ha fatto esordire in Serie A. Ma sono tifoso della Sampdoria. I tre anni a Genova mi hanno lasciato qualcosa dentro, sono rimasto colpito dai tifosi".

Mazinga per i tifosi blucerchiati, Jeeg per quelli viola: "A Firenze mi chiamavano Jeeg, diciamo che ero già entrato nel mondo dei cartoni animati. Ma alla Samp, dopo poche gare, iniziarono a chiamarmi Mazinga. Colpiva la mia fisicità, sono alto uno e 93: all'epoca solo io e Brio superavamo il metro e 90. E poi ero robusto, davo e prendevo botte senza cadere. Niente sceneggiate, come quelle di oggi. I duelli più duri? Con Bettega e Serena, si facevano rispettare. Oggi sono tutti più alti, un Mazinga moderno dovrebbe essere alto più di 2 metri".