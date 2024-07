GUDMUNDSSON, Siparietto social con un fantallenatore

Tra i nomi più apprezzati dalla Fiorentina per migliorare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino c'è sicuramente Albert Gudmundsson. L'attaccante del Genoa è uno dei profili più seguiti dagli uomini di mercato gigliati, non solo in questa, ma anche nella sessione di mercato invernale. L'islandese ha stupito tutti alla sua prima stagione in Serie A con il grifone, tanto che un fantallenatore per ringraziarlo dei suoi gol, dei suoi assist e dei suoi ottimi voti ha deciso di regalargli una bottiglia di champagne. Gudmundsson ha deciso di postare sui social il regalo ricevuto. Di seguito la storia Instagram del calciatore islandese: