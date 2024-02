GUDMUNDSSON, Emissari juventini sabato a Marassi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia già a farsi folta la concorrenza per Albert Gudmundsson, obiettivo della Fiorentina nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riporta TMW, la Juventus ha seguito dal vivo la partita di Marassi fra Genoa e Udinese proprio per visionare il nazionale islandese. La relazione è stata più che soddisfacente, anche se per la prossima stagione la Juve ha già bloccato Felipe Anderson - possibile sostituto di Federico Chiesa - ma Gudmundsson potrebbe essere l'alternativa all'altro grande obiettivo, che è Teun Koopmeiners, con l'Atalanta che è già stata chiara, visto che preferisce cederlo in Premier League. In ogni caso l'attuale calciatore del Genoa è stato seguito nelle scorse settimane anche da molti club di Premier League.