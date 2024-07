GUDMUNDSSON, Anche la Juventus pensa all'islandese

Albert Gudmundsson piace a tanti: dopo il pressing della Fiorentina (soprattutto a gennaio) e l'interesse attivo dell'Inter, Skysport rivela come sul fantasista del Genoa sia piombata anche la Juventus. I nerazzurri e i bianconeri stanno comunque studiando la formula giusta per acquistarlo e l'idea è quella di ripercorrere quanto è stato fatto in passato con Sandro Tonali, ovvero un prestito oneroso, che in questo caso sarebbe sui 10 milioni di euro circa, e un diritto di riscatto fissato a 15. Da capire se il Grifone accetterà o meno.

Intanto, dal ritiro di Moena, Alberto Gilardino parla così al Seoclo XIX di Gudmundsson: "Albert è un giocatore del Genoa e con noi sta bene. Finché lo posso allenare me lo godo. L'idea che mi sono fatto, parlando con la società, è che resti. Poi certo si sa come va il mercato, quali possono essere le esigenze della società e del giocatore. Albert è un grande professionista e quando gioca per il Genoa dà sempre il massimo"