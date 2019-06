GRILLO, Firenze merita De Rossi. Il cambio società...

Simone Grillo, direttore sportivo nonché Collaboratore Gestione Sportiva dell'Adise, ha parlato attraverso le frequenze di TMW Radio commentando il possibile interesse della Fiorentina per Daniele De Rossi: "Il cambio gestionale ci può stare, era nell'aria. Vincere è difficile, spesso vincono sempre le solite. La storia parla di Juve, Inter e Milan e non è un caso. Conosco De Rossi, gli auguro di trovare la serenità che ha avuto a Roma. E' un grande professionista, non ha mai sbattuto la porta e merita un palcoscenico come Firenze. Quella viola è una società importante, lui merita Firenze come Firenze merita De Rossi".