GREGUCCI, Kokorin non ha sfruttato le opportunità

L'allenatore Angelo Gregucci è intervenuto a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, parlando in apertura dell'impegno dell'Italia contro la Svizzera: “Secondo me per assenze stanno peggio alla Svizzera ma non bisogna farsi distrarre. Dobbiamo riscattarci dall’ultimo Mondiale mancato, veniamo da un’estate nobilissima”.

Chiusura su due russi in Italia, Kokorin e Miranchuk. "Alex Kokorin ha della qualità ma sappiamo delle difficoltà dei russi a venire in Italia. In più c'è che siamo nel 2021, dopo un periodo complicato... Lui è uno più datato che si è giocato non benissimo l'opportunità avuta. Miranchuk ha del talento, ma deve aumentare la velocità dei suoi cavalli. Fa ancora poca differenza".

Azmoun è pronto per l'Italia? "Buonissimo prospetto, ma in Serie A avrebbe bisogno di un periodo per acclimatarsi. In caso di investimento basso farei una scommessa, ma altrimenti sul mercato russo spenderei poco...".