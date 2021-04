GREGUCCI, Kokorin è un talento. Il prossimo anno...

L’ex allenatore Angelo Gregucci ha parlato così dell’attuale situazione in casa viola: “La Fiorentina in difesa ha giocatori importanti e con esperienza come Pezzella e Milenkovic. Al netto dei difensori, quest’anno, dovrà portare la nave in porto e poi riprogrammare il futuro con scelte precise. Il patrimonio più importante della Fiorentina viene dal settore giovanile. L’importante è avere un certo tipo di visione. La famiglia Commisso sta investendo molto nelle strutture. In Germania tirano fuori giocatori forti e giovanissimi, in Italia questi calciatori non ci sono. Viola Park? Sarà importantissimo. Nel tempo la Fiorentina ha sempre tirato fuori grandissimi nomi dalle proprie giovanili. Salvezza? L’Inter è più vicina allo scudetto rispetto alla Fiorentina alla salvezza. Serve serenità a livello ambientale. Kokorin è un talento. Viene da un campionato e una cultura totalmente differenti. Bisogna dargli fiducia e tempo, lo vedremo il prossimo anno”.