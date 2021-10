GRAZIANI, Vlahovic ci pensi su prima di andarsene

Intervenuto per parlare del tema più caldo in casa viola, ossia il futuro di Dusan Vlahovic, l'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così: “Vlahovic? Ormai ha preso la sua strada. Più che lui, i suoi procuratori. La cessione? Meglio un pagamento a rate a tasso zero di un parametro zero. Penso che la Fiorentina possa permettersi di pagarlo nel corso del tempo, nel caso in cui andasse alla Juventus. Il fatto è che se Vlahovic va via dalla Fiorentina, per me può andare dove vuole. Il problema è capire cosa accadrà da qui a gennaio. Se si accontenta bene, altrimenti bisogna trovare il modo di mandarlo via. La Fiorentina non può farsi prendere per il collo. DV9 in panchina? Non è giusto, lui ha fatto un contratto e ora deve rispettare la scadenza. Lui è libero di non rinnovare, ma deve venire incontro alla Fiorentina. Fossi in lui, io ci penserei molto soprattutto per i soldi che gli offrono. Oltre al fatto che la Fiorentina l’ha fatto crescere. Penso che un po’ di riconoscenza dovrebbe esserci”.