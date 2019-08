GRAZIANI, Pulgar ok. Boa? Al Barça era un turista

L'ex attaccante viola Francesco Graziani ha parlato dei principali temi di casa Fiorentina, cominciando dal mercato e dal nome nuovo di Erick Pulgar: "Pulgar mi piace perché è bravo anche in fase offensiva ma quello di cui ha principalmente bisogno la Fiorentina è di un attaccante, di un giocatore alla Llorente: forte in area e dominate di testa. Badelj? Operazione ok, è un usato sicuro perché conosce già città e allenatore. Boateng, dopo i primi mesi al Sassuolo da protagonista, è andato al Barca a fare il turista. Questi ultimi 5 mesi di inattività mi preoccupano. Vlahovic è bravo però deve essere un’alternativa, altrimenti se sbaglia due partite rischia di bruciarsi. Tra De Paul e Verdi preferirei il secondo, per questioni di modulo".