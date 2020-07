GRAZIANI, Chiesa nel modulo giusto sarebbe top

L'ex viola Ciccio Graziani ha parlato di Chiesa e del gesto di azzittire le critiche: "Ma a chi dici di stare zitto, ai dirigenti? Bisognerebbe capire da chiesa stesso cosa volesse dire con quel gesto, ma in realtà mi interessa poco perché sono contento che la Fiorentina abbia pareggiato. Il ruolo di Chiesa è attaccante esterno, il centravanti c’è, ma è in panchina, non so se si sono mai chiariti con l'allenatore. Penso che qualche responsabilità tattica c'è perché se giocasse in un sistema di gioco adatto, ad esempio come quello del Napoli, triplicherebbe le sue prestazioni. Poi in Nazionale va anche Bernardeschi che non fa gol da due anni. Vendere questo Chiesa alle cifre che si sono sentite significa che il club che lo prende deve esserne proprio innamorato altrimenti la vedo dura".