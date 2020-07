GRAVINA, Pronti per riaprire gli stadi: aspetto CTS

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, IL PATTO RAMADANI-DV DEPOSITATO E IN VIGORE Ha già iniziato a far discutere l’inchiesta pubblicata questa mattina dal New York Times relativa ad un presunto accordo firmato tra la precedente proprietà della Fiorentina e il potente manager Fali Ramadani (tramite il suo braccio destro Pedro Pereira)... Ha già iniziato a far discutere l’inchiesta pubblicata questa mattina dal New York Times relativa ad un presunto accordo firmato tra la precedente proprietà della Fiorentina e il potente manager Fali Ramadani (tramite il suo braccio destro Pedro Pereira)... NOTIZIE DI FV ABISSO, IL JOLLY DEI VIOLA. E QUEL PETTO DI D'AMBROSIO... I tifosi viola faranno i loro (legittimi) scongiuri del caso ma si può dire senza mezzi termini che fino ad oggi Rosario Abisso - fischietto di Palermo che domani dirigerà al Tardini la sfida tra Parma e Fiorentina - sia sempre stato un vero talismano per i... I tifosi viola faranno i loro (legittimi) scongiuri del caso ma si può dire senza mezzi termini che fino ad oggi Rosario Abisso - fischietto di Palermo che domani dirigerà al Tardini la sfida tra Parma e Fiorentina - sia sempre stato un vero talismano per i... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi