GRAVINA, Equilibrio costi-ricavi sia scelta consapevole dei club

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "Il Report è l'enciclopedia del calcio italiano, una raccolta di dati per individuare la dimensione del movimento per permettere di evidenziare i punti di forza ma anche alcune criticità". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presentando la 14/a edizione del Report Calcio su VivoAzzurro Tv, da cui emerge anche che il calcio "è uno dei motori di educazione e socialità nel Paese, dove - sottolinea - si incentiva una serie di pratiche sociali che sviluppano empatia, condivisione, cultura e occupazione. La Federazione è impegnata per valorizzare questa dimensione". "I dati negativi riguardano il profilo economico-finanziario, laddove, seppur con segnali più incoraggianti rispetto agli ultimi anni, persiste una situazione molto delicata - afferma il n.1 federale -. La Figc ha intrapreso una strada virtuosa che però non può essere davvero esaustiva se la necessità di trovare un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi non diventa una scelta consapevole e definitiva da parte dei club professionistici.

Le società devono cambiare cultura all'interno della loro organizzazione gestionale". Il presidente federale, poi, sottolinea come "infrastrutture e vivai sono due asset sui quali dobbiamo investire perché generano effetti positivi all'interno del patrimonio delle nostre società. I vivai sono fondamentali ed è impressionante che, in Italia, ci sia solo il 2,8% di giovani calciatori under 21 utilizzati nel nostro campionato rispetto al 24% della Spagna". (ANSA).