GRAVA, L'agente lo candida contro la Fiorentina

Leggiamo su goal.com una piccola intervista all'agente di Grava che lancia il suo giocatore come titolare per la partita al Franchi. Gianluca Grava, una stagione tra panchina e tribuna, con la squadra che viaggia a buoni ritmi in Champions e Coppa Italia, ma non decolla in campionato, poi in un freddo lunedì sera di metà febbraio la grande occasione: la squalifica di capitan Cannavaro, un posto da titolare nella difesa del Napoli e la fascia da capitano sul braccio. Grava non si è lasciato sfuggire l'opportunità per dare il suo contributo. I partenopei superano agevolmente il Chievo anche grazie alla rocciosa marcatura del difensore casertano su Moscardelli.

Ed ora la speranza di avere un'altra chance, magari già venerdì prossimo al Franchi con la Fiorentina. E' l'agente Enrico Fedele a rilanciare la candidatura del numero 2 azzurro nella retroguardia di Mazzarri: "Sono sicuro che potrebbe tornare utile anche venerdì prossimo. E' uno che non molla mai ed ha le caratteristiche giuste per fermare Jovetic".