GOV. ROSSI, Commisso-Viola? Investimento mi piace

Il Governatore della Toscana Enrico Rossi, intercettato a margine di una sua visita all’azienda Italcertifer a Firenze, ha parlato anche di Rocco Commisso. Ecco le sue parole raccolte da ItalPress: “Non sono appassionato di calcio però gli investimenti mi piacciono. L’acquisizione della Fiorentina da parte di Rocco Commisso qualifichiamola come la capacità della Toscana, e di Firenze in modo particolare, di attrarre investimenti dall’estero. Lo saluto volentieri e spero di poter incontrare un investitore che ha deciso di fare una scommessa così importante. Lo ringrazio, anzi so quanto sta a cuore la squadra alla città di Firenze ed anch’io quando perdiamo un po' il cuore mi si stringe, anche se non sia un appassionato di calcio”.