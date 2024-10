GOSENS, In campo nei minuti finali contro l'Olanda

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di Nations League la Germania di Robin Gosens ha battuto 1-0 l'Olanda all'Allianz Arena di Monaco. Per l'esterno gigliato, entrato all'87' al posto dell'autore del gol vittoria Jamie Lewelling, quasi dieci minuti di gioco tra gli ultimi primi del tempo regolamentare e il recupero. Circa un anno dopo la sua ultima apparizione con la nazionale teutonica, Robin Gosens è tornato a giocare in nazionale in questo turno di Nations League scendendo in campo sia contro la Bosnia (in campo dal 66') sia contro l'Olanda. Adesso il ritorno a Firenze con Palladino che è pronto ad accoglierlo al Viola Park.