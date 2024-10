GOSENS, Il ct della Germania: "Contento del risultato"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct della Germania Julian Nagelsmann ha commentato così, come riportato da Uefa.com, il successo per 1-2 ottenuto in Nations League contro la Bosnia: "Sono contento del risultato. Ci abbiamo messo un po' a entrare in partita all'inizio. Abbiamo perso palla troppe volte, ma quando siamo riusciti a non farlo siamo stati piuttosto dominanti. La Bosnia Erzegovina ha corso più rischi nel secondo tempo. La cosa più importante è che tutti i giocatori siano ancora disponibili per la prossima partita".

"Sapevo che la Bosnia Erzegovina è brava in difesa, ma bisogna tenere a mente che abbiamo avuto molte occasioni", dice Nagelsmann che poi conclude: "Ecco perché la Bosnia è rimasta in gioco".