GOSENS, 10° difensore per gol nelle top5 leghe dal '21-22

© foto di Federico De Luca 2025

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei difensori delle cinque migliori leghe europee con più gol nelle ultime quattro stagioni. In questa speciale graduatoria presente anche un calciatore della Fiorentina, Robin Gosens. L'esterno mancino classe 1994 si trova in decima posizione con 12 reti segnate, una ogni 475 minuti. In questa prima parte di annata con la Fiorentina il terzino tedesco ha realizzato due gol e tre assist. Primo posto per Frimpong del Bayer Leverkusen con 20 reti, mentre secondo gradino del podio Frankowski del Lens, 18 centri. Terzo e quarto posto per Theo Hernandez del Milan (17) e Dumfries dell'Inter (16).