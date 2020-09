GORI, A segno nell'amichevole tra Lazio e Vicenza

La Lazio batte 3-2 il Vicenza nel terzo e ultimo test del ritiro di Auronzo e lascia la località veneta per tornare a casa. Si rivede in campo Correa, subito protagonista per l'assist a Lazzari del momentaneo 1-0 biancoceleste. Poi il Vicenza - squadra neopromossa in Serie B - pareggia con Ierardi, sfruttando un errore in uscita di Reina, e passa in vantaggio con Gori. Prima dell'intervallo Luis Alberto su rigore riporta il punteggio in parità. Lo spagnolo nella ripresa firma la rete del definitivo 3-2: una perla direttamente su punizione dal limite dell'area.