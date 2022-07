GOLLINI, Firenze speciale. Qui chiudo un cerchio

Pierluigi Gollini, nuovo portiere della Fiorentina, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni al sito ufficiale del club, che testimoniano tutta la sua volontà di iniziare questa nuova avventura: "Sono molto felice, per me è un capitolo che non si era mai chiuso. Sono felice di tornare, perché è un chiudere un cerchio di quella che è stata la mia vita, il mio percorso da ragazzino e la mia carriera. Sentivo il bisogno di tornare in un posto speciale, come lo è Firenze per me. Sono molto carico, felice e determinato. Sono convinto che potremo toglierci tante belle soddisfazioni quest'anno".