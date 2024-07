GOLLINI, C'è il Genoa ma l'Atalanta vuole addio defintivo

FirenzeViola.it

Il Genoa ha fatto alcuni passi in avanti per arrivare a Pierluigi Gollini, estremo difensore di proprietà dell'Atalanta, l'anno scorso al Napoli e in passato anche alla Fiorentina. Per ricominciare da titolare - indiscusso - il Genoa sembra un'opzione ottima per il portiere, reduce da quattro stagioni in cui, di fatto, non è mai stato il numero uno, e come riporta TMW sono stati fatti passi avanti lato giocatore. L'ostacolo però è la trattativa con l'Atalanta che vorrebbe dire addio definitivamente al portiere dopo anni di prestiti.