GOLDEN GALA, Trionfo per Fabbri e Larissa Iapichino

Serata viola anche al Golden Gala dove i fiorentini Fabbri e Larissa Iapichino, anche tifosi della Fiorentina, vincono nelle rispettive discipline, davanti al pubblico di casa, al Ridolfi, esaurito per l'occasione. Ecco come è andata.

Leonardo Fabbri (nella foto ospite a Radio Firenzeviola) vince nel lancio del peso e centra la seconda prestazione della carriera con 21,73, battendo i mostri sacri, a partire dalla doppia coppia di bi-campioni del mondo, il neozelandese Tom Walsh (21,69) e lo statunitense Joe Kovacs (quarto con 21,55), che al quinto turno è stato superato dal ceco Tomas Stanek (21,64). Serie in crescita per Fabbri: 21,29, 21,45, nullo, 21,73, due nulli finali.

Anche Larissa Iapichino è 'profeta in patria'. La fiorentina ha infatti vinto la gara del salto in lungo, con la misura di 6.79 realizzato nel primo balzo della sua gara. Per la 'figlia d'arte' è la prima vittoria in una riunione della Diamond League. Il meeting dello stadio Ridolfi si chiude quindi con tre vittorie di atleti italiani, due dei quali appunto di Firenze. A loro si aggiunge Andy Diaz che nel triplo si è imposto stabilendo il nuovo record italiano con 17.75.