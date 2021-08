GIUSTINIANI (DAZN), Odriozola perfetto per Italiano. Torreira...

Gabriele Giustiniani, giornalista di DAZN ed esperto di Liga spagnola, ha detto la sua sull'acquisto di Alvaro Odriozola da parte della Fiorentina, rivelando meglio il profilo del nuovo terzino viola: "Odriozola mi colpì ai tempi della Real Sociedad, poi col passaggio al Real si è perso, ci si aspettava un giocatore di un livello diverso. Per me rimane comunque un ottimo acquisto per la Fiorentina, so che lui ha fatto di tutto per rimanere a Madrid perché sapeva di potersela giocare. Poi dopo un colloquio con Ancelotti ha capito che lì non ci sarebbero spazi. A Firenze arriva un ragazzo motivato e che non gioca da un po', però se riuscisse a tornare al livello di 3-4 anni fa sarebbe un gran colpo. Credo sia perfetto per l'idea di calcio di Italiano, che vuole terzini che spingono ed osano. Lui lo può fare: ipoteticamente può giocare o alternarsi con Venuti, avere un doppio ricambio in quel ruolo che è molto dispendioso è importante, in più ha l'esperienza di aver vissuto in uno spogliatoio importante, anche se non da protagonista".

E su Lucas Torreira, che nella scorsa stagione ha vinto la Liga con l'Atletico Madrid: " Con l'Atletico non si è mai integrato. Per me è una bella scommessa: se messo nelle condizioni giuste può cambiare il volto della squadra. Bisogna capire in che stato è, ma se torna ai livelli fatti vedere in Italia la Fiorentina fa un bel passo avanti. Penso possa giocare davanti alla difesa e anche con Pulgar. In generale mi sta piacendo il mercato della Fiorentina, anche l'acquisto di Nastasic, che ha fatto capire come Firenze per lui sia un punto di arrivo, penso sia importante".