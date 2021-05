GIUDICE SPORTIVO, Puniti Tare ed il DS del Toro

Lo 0-0 tra Lazio e Torino ha regalato ai granata la salvezza ma ha dato adito a numerose polemiche che continuano anche nel day-after. Dopo il nervosismo palesato in campo ed in panchina e lo scontro social tra l'attaccante laziale Ciro Immobile ed il presidente del Toro Urbano Cairo, è il momento delle decisioni del Giudice Sportivo, che a seguito dei fatti di ieri ha punito i Dirigenti Sportivi delle due squadre: il DS della Lazio Igli Tare è stato inibito fino al 31 maggio 2021 e multato di €5000, "per avere, al termine del primo tempo, ne tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con modi minacciosi il Direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell'intento solo grazie all'intervento di alter persone, e per aver ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose; recidivo". Squalifica anche per il DS granata Davide Vagnati, che non potrà essere con la squadra per l'ultima partita contro il Benevento a causa di un'espressione blasfema pronunciata a fine gara.