GIROUD, Perché non dovrei credere allo scudetto?

Olivier Giroud, attaccante del Milan che dopo la sosta sfiderà la Fiorentina, crede allo Scudetto a lo dice chiaramente a La Gazzetta dello Sport: "E perché non dovrei? In Serie A stiano andando bene, giochiamo bene e abbiamo diverse possibilità. Siamo giovani, ma cresciamo in fretta. Leao è incredibile, Tonali non lo conoscevo e mi ha impressionato". L'ex Chelsea, campione d'Europa in carica, non si scoraggia anche in ottica Champions League, dove il Milan è molto attardato in classifica ma teoricamente ancora in corsa: "Lo dice l'aritmetica. Abbiamo le qualità per fare bene e io punto a vincere tanto col Milan".