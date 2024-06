GIRALDI, Zaniolo di nuovo in Italia? Ok ma in prestito

Fonte: RadioSportiva

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Giraldi, fiorentino ed ex direttore sportivo del Nottingham Forrest, ha commentato la pista di mercato che potrebbe vedere Nicolò Zaniolo di ritorno in Italia dopo le esperienza in Turchia e in Inghilterra e precisamente alla Fiorentina. Ecco le sue riflessioni in merito: "Un ritorno in Italia di Zaniolo lo consiglierei o meno in base alle sue condizioni attuali. Stiamo parlando di un ragazzo di qualità, ma che ovunque è andato ha sempre fatto fatica a trovare continuità.

Purtroppo, è uno di quei giocatori che per un motivo o per l'altro salta spesso tante partite, quindi il rapporto costo-rendimento va considerato. Se fosse possibile l'opzione del prestito, molte squadre si farebbero sotto per lui. Se invece si dovesse trattare di un investimento immediato, credo che si debba fare delle valutazioni. Di Zaniolo non è mai stata messa in discussione la qualità, ma il quanto riesca ad essere determinante durante la stagione".