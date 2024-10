GIOVANNELLI, Fiorentina squadra costruita con logica

FirenzeViola.it

Nel corso del TMW News è intervenuto Paolo Giovannelli ex centrocampista della Roma che ha espresso la sua opinione sul momento estremamente difficile dei giallorossi: "La situazione è molto complicata, assurda. Nessuno all'inizio dell'anno poteva immaginare di trovarsi in una situazione così incasinata. Non capisco perché una società fa un contratto di tre anni a De Rossi e poi alla quarta giornata lo esonera. Mi pare poco comprensibile. La scelta di Juric, che non conosco e comunque ha fatto discretamente bene in passato, non mi ha convinto: non mi pare un allenatore per una piazza come questa, sia per il carattere che per l'immagine".

E la Fiorentina ora quarta?

"Al contrario della Roma i viola hanno costruito una squadra più logica. E sta migliorando partita dopo partita. Siamo ancora all'inizio e vediamo se riesce a mantenersi a certi livelli. E' presto per sbilanciarsi comunque è una squadra con caratteristiche ben definite".