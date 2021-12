GIANNICHEDDA, Scamacca da club medio-alto, DV9...

L'ex centrocampista Giuliano Giannichedda ha parlato dell'attaccante del Sassuolo Scamacca, obiettivo anche della Fiorentina oltre che di Juve e Inter, a Tuttomercatoweb. Ecco la sua opinione: "

"E' un giocatore importante, un classe '99, giovane, italiano. Conosce bene il calcio e per me può diventare ottimo per una squadra come Juve e Inter. E' chiaro che in questi casi dipende da quanto si spende: se la cifra è giusta ok, se devi spender tantissimo vanno fatte un po' valutazioni. Già ora da big?

Al Sassuolo ha dimostrato che può giocare in squadre di medio-alta classifica. Fa gol è l'ora giusta per un salto. Vlahovic lo vedo superiore però Scamacca è un buonissimo giocatore ed è giusto che lui pensi di essere da big e che una big pensi a lui"