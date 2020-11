GIANI, Oggi 2.207 positivi su 22.129 tamponi

Con un post sul proprio account Facebook, il presidente della Regione Eugenio Giani ha aggiornato in merito alla situazione Covid-19 in Toscana: "Grazie alle donne e agli uomini che stanno lavorando incessantemente negli ospedali, come in terapia intensiva a Lucca, garantendo non solo cura e assistenza ma anche un sorriso a chi non vede da giorni i propri cari. I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 2.207 su un totale di 22.129 tamponi effettuati. Continuiamo a essere responsabili per diminuire i contagi e tornare presto a vivere la Toscana!".